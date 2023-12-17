اعرف.. مخاطر انسداد وتصلب الشرايين

مرض تصلب وانسداد الشرايين من ضمن الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم، ويصيب الكثير من الأشخاص دون معرفة الأسباب الطبية للإصابة.

ويزيد تصلب وانسداد الشرايين بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية التي تؤدي إلى الوفاة، ويسبب هذا المرض العديد من المخاطر على صحتك الجسدية، مهما كان عمر المريض المصاب.

ووفقًا لموقع "webmd"، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مخاطر تصلب وانسداد الشرايين، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، لحمايتك وحماية أسرتك من الإصابة بهذا المرض الخطير:

لحماية صحتك من الإصابة به.. ما هي مخاطر تصلب وانسداد الشرايين؟

تصلب وانسداد الشرايين

مرض الشريان التاجي… عندما تتراكم الترسبات في الشرايين التي تحمل الدم إلى القلب، وينتج عنه مرض الشريان التاجي، أو أمراض القلب ويمكن أن يسبب مرض الشريان التاجي ألمًا في الصدر أو ضيقًا في التنفس ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى نوبات قلبية.

مرض الشريان السباتي… تمتد الشرايين السباتية على جانبي رقبتك التي تعمل على تزويد الدماغ بالأكسجين، ويمكن أن يؤدي تراكم اللويحة الشريانية في الشرايين السباتية إلى السكتة الدماغية.

مرض الشرايين المحيطية… إذا تراكمت اللويحات في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى ساقيك، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الأكسجين التي يتم توصيلها، قد يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الشعور بالألم أو التنميل أو الإصابة بعدوى خطيرة في ساقيك وقدميك.

لحماية صحتك من الإصابة به.. ما هي مخاطر تصلب وانسداد الشرايين؟

طرق تشخيص مرض تصلب وانسداد الشرايين

يشخص تصلب الشايين، بتراكم رواسب الكوليسترول والمواد الأخرى على شكل لويحات على جدار الشرايين، والتي تمد القلب وبقية الجسم بالدم.. ويمكن لهذه اللويحات أن تضيق الشرايين وتعوق أو تعيق تدفق الدم وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.. عادةً ما يتحقق الأطباء من وجود ترسبات "البلاك" و"الكالسيوم" في الشرايين التاجية من خلال نوع من الأشعة المقطعية يسمى فحص الكالسيوم في الشريان التاجي (CAC).