منها زيت الزيتون والبقوليات.. أطعمة تمنع انسداد الشرايين

تعتبر الشرايين هى أكبر الأوعية الدموية في الجسم وتلعب دورًا حاسمًا في توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى كل عضو ونسيج وخلية.

وتعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هى المركبات التي تساعد على حماية الخلايا والأنسجة من التلف التأكسدي الناجم عن إمسداد الشرايين.

ما الذي يسبب تراكم الترسبات في الشرايين؟



من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تصلب الشرايين أن سببها الرئيسي هو ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة حيث إن التفكير في هذا المجال يتطور ويعتقد الأطباء أن هذا الأامر مجرد جزء صغير من الصورة، وفقا لموقع casper.

وتعد مقاومة الأنسولين الإصابة بمقدمات السكري هى السبب الأكثر شيوعًا لتصلب الشرايين، وبالتالي النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والعمى، وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تحمي من تصلب الشرايين.

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين مصدرًا قويًا لدهون أوميجا 3 وهي دهون غير مشبعة مضادة للالتهابات لها تأثيرات وقائية ضد التهاب الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ويمكن لأوميجا 3 أن تقلل من تراكم الصفائح الدموية ما يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ما يساعد على مواجهة آثار ترسب البلاك من الكوليسترول الضار LDL.

إضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين أو أكثر من الأسماك أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بتصلب الشرايين في الشرايين السباتية.

بذور الكتان

ارتبط تناول بذور الكتان بانتظام بانخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، وتحسن حساسية الأنسولين بين الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة مع مقدمات السكري، والبحوث تشير إلى أن استهلاك المنتظم الكتان يمكن أن تساعد في وقف تطور لويحات تصلب الشرايين.

التوت

يحتوي التوت الأسود والأزرق والفراولة على فوائد كبيرة عندما يتعلق الأمر بصحة الشرايين، وهذه الثمار شديدة التلوين مليئة بمركبات البوليفينول مثل كيرسيتين والأنثوسيانين التي تمارس تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

وتم ربط استهلاك التوت بالتحسينات في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وضغط الدم وحتى التحكم في نسبة السكر في الدم - وكلها تساعد في الحفاظ على الشرايين نظيفة وصحية.

زيت الزيتون البكر

يرتبط تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون بتقليل خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أن وزيت الزيتون مصدر غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs) و البوليفينول المركبات المضادة للأكسدة.

وزيت الزيتون له تأثير مفيد على نسبة السكر في الدم وأثبتت الدراسات ان الأشخاص الذين يستهلكون معظم زيت الزيتون لديهم في المتوسط ​​ خطر أقل بنسبة 16٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وانخفاض في الهيموغلوبين A1c (HbA1C)، وهو مقياس من متوسط ​​جلوكوز الدم على مدى عدة أشهر.

الأفوكادو

يقدم الأفوكادو لكمة واحدة أو اثنتين لتنظيف الشرايين مثل زيت الزيتون ، يحتوي الأفوكادو على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تعمل على استقرار نسبة السكر في الدم وتحسين الكوليسترول، لكنها مصدر كبير للألياف بشكل مدهش، حيث تسجل نحو 6.5 جرام لكل نصف أفوكادو.

ووجدت دراسة حديثة أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًا يرتبط بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار.

البقوليات

إذا كنت تميل إلى تناول الكثير من الأطباق الجانبية المصنوعة من الحبوب، ففكر في استبدالها بالبقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس، فهذه تحتوي على جرعة كبيرة من الألياف مثل الألياف القابلة للذوبان والتي يمكن أن تساعد في منع تصلب الشرايين عن طريق خفض الكوليسترول الضار، حتى أن حصة واحدة من الفاصوليا في اليوم قد ارتبطت بانخفاض كبير في البروتين الدهني منخفض الكثافة، كما تم ربط البقوليات إلى تخفيضات في ضغط الدم و التهاب مزمن ، وكلاهما المساهمين في تصلب الشرايين والأوعية الدموية الضرر.

الخضراوات الصليبية

تحتوي الخضراوات الصليبية مثل: البروكلي، والقرنبيط، وبراعم بروكسل، والجرجير، والملفوف أيضًا على مركبات الكبريت العضوي وقد تقلل من خطر الوفاة بسبب تصلب الشرايين.

الجوز

المكسرات هي مصدر جيد للبروتين والألياف والدهون الصحية، و استهلاك الجوز العادي ارتبط مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام و مرض القلب التاجي، والذي يحدث عندما يقيد تراكم الترسبات تدفق الدم إلى القلب.

ومن بين جميع المكسرات يحتوي الجوز على أعلى مستويات أوميغا 3 النباتية المفيدة للقلب.

البهارات

غالبًا ما تكون الأعشاب والتوابل اللذيذة مصادر قوية للمركبات المفيدة التي يمكن أن تفيد القلب والشرايين حتى القرفة.

وبعض التوابل الأخرى التي تبشر بالخير في كبح عوامل خطر الإصابة بتصلب الشرايين تشمل الزنجبيل والكركم والثوم.

الشاي الأخضر

قدر الباحثون أن كل كوب يومي من الشاي الأخضر يتوافق مع 5٪ أقل من خطر الموت الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية.