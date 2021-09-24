دراسة سويدية: تصلب الشرايين يصيب نحو 42% من البالغين

قالت دراسة أجريت في السويد إن حوالي 42٪ من المشاركين دون أعراض أو أمراض قلبية معروفة لديهم رواسب دهنية في شرايين القلب، وهو ما يسميه الخبراء تصلب الشرايين.



ويعانى ما يقرب من 5 ٪ من المشاركين فى الدراسة، من انسداد كبير في تدفق الدم في واحد أو أكثر من الشرايين التاجية الثلاثة، بينما كان 2 ٪ يعانون من مرض شديد..



وكان المشاركون الذكور الأكبر سنًا في الدراسة أكثر انتشارًا لتصلب الشرايين .. هذا ، وتعد بيانات المتابعة طويلة الأجل ضرورية لتحديد الأهمية السريرية لهذه النتائج ولتحديد أفضل استراتيجيات الفحص عالية المخاطر .. على الرغم من إنخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية (CHD) في الولايات المتحدة بنسبة 9.8٪ في السنوات 2008 - 2018 .. ومع ذلك ، ظلت أمراض الشرايين التاجية السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة في عام 2018 ، مما أدى إلى وفاة حوالي 366 ألف شخص .. تحدث أمراض الشرايين التاجية نتيجة مرض الشريان التاجي (CAD).

يشخص تصلب الشايين، بتراكم رواسب الكوليسترول والمواد الأخرى على شكل لويحات على جدار الشرايين ، والتي تمد القلب وبقية الجسم بالدم .. ويمكن لهذه اللويحات أن تضيق الشرايين وتعوق أو تعيق تدفق الدم. هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية .. عادةً ما يتحقق الأطباء من وجود ترسبات " البلاك " و" الكالسيوم" في الشرايين التاجية من خلال نوع من الأشعة المقطعية يسمى فحص الكالسيوم في الشريان التاجي (CAC) .



واستخدمت الدراسة الحالية تقنية تصوير الأوعية التاجية المقطعى المحوسب (CCTA) لتحديد مدى انتشار وخصائص وشدة تصلب الشرايين لدى الأشخاص دون تشخيص أمراض الشرايين التاجية.

وبحث الباحثون أيضًا عن الارتباطات بين درجات ترسب الكالسيوم فى الشريان التاجى (CAC ) ..

وعينت الدراسة بشكل عشوائي 30,154 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا من سجل التعداد في ستة مواقع في السويد من 2013 إلى 2018 .



وشملت الدراسة 25,182 مشاركًا بدون أمراض القلب التاجية، منهم 50.6 ٪ من النساء .. وسجلت الدراسة فحوصات تصوير الأوعية التاجية المقطعى المحوسب (CCTA) ، ليتم تصنيفها إلى ثلاث فئات من ضيق الأوعية الدموية .. الأول : لا تصلب ، والثاني : تصلب وضيق بنسبة 49% ، والثالث تصلب وضيق بنسبة أكثر من 50 % .. ويتسبب الضيق بنسبة تزيد عن 50٪ في إعاقة تدفق الدم بشكل ملحوظ سريريًا .



واكتشف تصوير الأوعية التاجية المقطعى المحوسب (CCTA) تصلب الشرايين في 42.1٪ من المشاركين .. إجمالاً ، كان 5.2٪ من المشاركين يعانون من انسداد كبير في تدفق الدم في واحد أو أكثر من الشرايين التاجية الثلاثة ، وكان 8.3٪ من المشاركين لديهم لويحات غير متكلسة .



وبشكل عام ، كان 1.9 ٪ من المشاركين يعانون من مرض شديد ، مما يعني أنه أثر على الشريان الرئيسي الأيسر ، أو الشريان الأمامي الأيسر القريب ، أو الشرايين التاجية الثلاثة .. كان معدل انتشار تصلب الشرايين أعلى مرتين تقريبًا بين الرجال منه لدى النساء ، مع تأخر ظهوره لمدة 10 سنوات عند النساء .



كما زاد معدل حدوث تصلب الشرايين مع تقدم العمر ، مع انتشار أكبر 1.8 مرة من تصلب الشرايين في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-54 سنة مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 60-64 عامًا.