الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. إسرائيل: إعادة النظر فى الهجوم على رفح الفلسطينية مقابل صفقة التبادل

رفح
رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن تل أبيب منفتحة على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، كما أنها ستعرض على الوسطاء المصريين مقترحات جديدة لصفقة التبادل، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.  

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في الهجوم على رفح مقابل صفقة تبادل حقيقية.

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقدر أنه يحتاج لشهر لإخلاء رفح، كما أنها  
 دفعت بـ 20 ألف جندي من الاحتياط في غزة. 

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وفي السياق ذاته، اجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني يوم الخميس لتداول الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات.

وعقد مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس اجتماعًا لمعالجة الجمود في المفاوضات مع حماس، بعد أن رفضت بشكل أساسي اقتراح التسوية الأمريكي الأخير ووافقت على إطلاق سراح أقل من 20 رهينة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع. 

وبعد الاجتماع، اجتمع مجلس وزراء الحرب الأصغر في وقت لاحق من مساء الخميس للتداول بشأن مسارات إضافية للتوصل إلى اتفاق محتمل.

كما تطرقت مناقشة مجلس الوزراء الأمني إلى ضرورة وجود "ذراع عسكري قوي" لممارسة الضغط على حماس، بما يتماشى مع العملية المخطط لها في رفح.

وتثير مثل هذه العملية مخاوف كبيرة في مصر، التي تعمل حاليًا بجد لمنع التصعيد العسكري في المدينة الحدودية مع إحياء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الوقت نفسه. 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ترفض التهجير الفلسطينييي من غزة إلى سيناء أو أي مكان آخر. 

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