الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فتح: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس

غزة
غزة

أكدت حركة فتح أن قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس، موضحةً أن حماس تريد دخول منظمة التحرير الآن للحفاظ على بقائها فقط؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت حركة فتح، أنها أصبحت مجبرة على التفاوض مع إسرائيل للانسحاب من غزة بسبب حماس.

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صادق على الخطط العسكرية الخاصة بشن عملية برية في رفح والجيش ينتظر الإذن لتنفيذها.

ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” صورا عبر الأقمار الصناعية للأيام الأخيرة من بناء رصيف المساعدات الإنسانية من قبل الولايات المتحدة جنوب مدينة غزة.

القاهرة الإخبارية حماس حركة فتح قطاع غزة إسرائيل

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