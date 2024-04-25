الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية اعتراضًا على حرب غزة

الاحتجاجات الطلابية
الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية

انتشرت الاحتجاجات الطلابية فى معظم الجامعات الأمريكية دعمًا لغزة، ورفضًا لموجة قمع المتظاهرين فى جامعة كولومبيا، مطالبين إدارات جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع إسرائيل أو أى شركات تدعم حربها المستمرة فى غزة.

وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن جذور هذه المطالب، المتمثلة فى مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل والمتعاملين معها، تعود إلى حملة مستمرة منذ عقود ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. 

واكتسبت الحركة قوة جديدة مع تجاوز الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حاجز الستة أشهر، وأثارت قصص المعاناة فى غزة دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وأضافت الوكالة أنه بإلهام من الاحتجاجات المستمرة والاعتقالات الأسبوع الماضى لأكثر من ١٠٠ طالب فى جامعة كولومبيا، يتجمع الطلاب من «ماساتشوستس» إلى «كاليفورنيا» بالمئات فى الحرم الجامعى، ويقيمون مخيمات متعهدين بالبقاء فى أماكنهم حتى تلبية مطالبهم.

وقال محمود خليل، زعيم الاحتجاجات فى كولومبيا: «نريد أن نكون مرئيين»، مشيرًا إلى أن الطلاب فى الجامعة يضغطون من أجل سحب الاستثمارات الداعمة لإسرائيل منذ عام ٢٠٠٢. 

وتابع: «يجب على الجامعة أن تفعل شيئًا حيال ما نطالب به، بشأن الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى غزة.. عليهم أن يتوقفوا عن الاستثمار فى هذه الإبادة».

وبدأت الاحتجاجات فى الحرم الجامعى بعد الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتى أودت بحياة أكثر من ٣٤ ألف فلسطينى، وفقًا لوزارة الصحة فى غزة.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن الأمر بدأ فى كولومبيا، والآن يصعِّد الطلاب فى جميع أنحاء البلاد احتجاجاتهم على حرب غزة، مطالبين بمقاطعة أى شركة تعمل على تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية فى غزة، وفى بعض الحالات مقاطعة إسرائيل نفسها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تنظيم الاحتجاجات فى العديد من الجامعات من قبل تحالفات من المجموعات الطلابية، بما فى ذلك فروع محلية لمنظمات مثل «طلاب من أجل العدالة فى فلسطين» و«الصوت اليهودى من أجل السلام»، ويتحدون مع مجموعات أخرى مثل تحالف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضد الفصل العنصرى وتحالف التحرير بجامعة ميشيجان.

 

غزة حرب غزة جامعات أمريكا جامعة كولومبيا

مواد متعلقة

فوضى وذعر في لندن.. الخيول الملكية تقتحم الشوارع وتصيب 4 أفراد

بوتسوانا تضع الحكومة البريطانية في ورطة.. قانون الهجرة مرفوض على مستوى العالم

برامج قرصنة لسرقة البنوك تثير الذعر في البلدان المتقدمة.. الحروب السيبرانية تصل لذروتها

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

ستار دخان.. رصيف المساعدات الأمريكى يكشف جانبا شيطانيا جديدا لإسرائيل فى رفح

قبل غزوها رفح.. إسرائيل توسع المناطق الإنسانية على طول الساحل فى غزة

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بعد تجدد الاشتباكات شمال غزة.. لماذا فشلت إسرائيل في الانتصار على حماس؟

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية اعتراضًا على حرب غزة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى