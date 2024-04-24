الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فوضى وذعر في لندن.. الخيول الملكية تقتحم الشوارع وتصيب 4 أفراد

هروب الخيول الملكية
هروب الخيول الملكية

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تفاصيل هروب عدة خيول عسكرية ملكية خلال التمرين الصباحي واقتحامها شوارع لندن واصطدامها بالمركبات والمواطنين ما أسفر عن فوضى عارمة وذعر كبير وإصابة 4 مواطنين تم نقلهم إلى المستشفى.

فوضى عارمة في شوارع لندن بعد هروب عدد من الخيول الملكية

ووصف شهود عيان مشهد الفوضى الكاملة حيث كانت الخيول الهاربة، بما في ذلك حصان أبيض غارق في الدماء، تجري في الشوارع في ساعة الذروة، وشوهد اثنان آخران يركضان في الطريق، واصطدمت إحداهما بسيارة أجرة متوقفة خارج فندق كليرمونت في طريق قصر باكنجهام، مما أدى إلى تحطيم نوافذ سيارة نقل الركاب إلى المستشفى كما اصطدم حصان بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي.

The horses were pursued by a police car before they were finally caught by officers on the Highway near Limehouse
Passersby were shocked to see the incident unfold

وأكد التقرير، أن مجموعة مكونة من سبعة خيول وستة جنود من سلاح الفرسان المتمركز في ثكنات هايد بارك كانت في تدريب ممتد في بلجرافيا يوم الأربعاء حوالي الساعة 8.40 صباحًا عندما اندلعت الفوضى.

This blood-soaked Household Cavalry horse was one of five that bolted during a morning exercise today (pictured between Tower Bridge and the Limehouse tunnel after a six-mile rampage)
Londoners were seen avoiding one of the horses as it ran along the pavement. One horse reportedly ran into a black cab

وتابعت أنه من المعتقد أن 5 خيول هربت من التدريب ما تسبب في إصابة 3 جنود وتم نقلهم إلى المستشفى، وفي النهاية نجحت الشرطة في السيطرة على الأمور والإمساك بالخيول الهاربة، حيث تم العثور على اثنين من الخيول بالقرب من نفق لايمهاوس، على بعد حوالي خمسة أميال، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة دفع رباعي سوداء تتبع اثنين من الخيول بين جسر البرج والنفق.

The distressed animals are now waiting to be picked up by the Army
It is unclear whose blood has covered the horses

وذكرت هيئة "بي بي سي"، أن الضجيج الصادر عن عمال البناء وهم ينقلون الخرسانة في بلجرافيا ربما يكون قد أخاف الخيول في البداية.

Five Household Cavalry horses ran loose in central London after throwing their military riders

وقالت خدمة الإسعاف في لندن إنها تلقت ثلاث مكالمات من مواقع مختلفة بشأن الخيول: الأولى في الساعة 8.25 صباحًا من قبل جندي تم إلقاؤه من فوق حصان على طريق قصر باكنجهام؛ والثانية بعد دقيقتين في ساحة بلجريف القريبة حيث أصيب شخصان. والثالث عند الساعة 8.35 صباحًا عند تقاطع شارع تشانسري لين وشارع فليت، مع نقل شخص رابع إلى المستشفى.

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Other horses were caught in Wapping (pictured)، in east London، on Wednesday
A blue tarpaulin tent was put up around the injured soldier

ووصف أحد الشهود، رولاند، من شركة Tootbus للحافلات السياحية، المشاهد الفوضوية بالقرب من فيكتوريا، قائلًا: "رأيت خيولًا تأتي من محطة الحافلات أمام فيكتوريا وهي تجري في حالة جنون، كان الناس يركضون لتجنبهم، لقد كانت فوضى عارمة".

It is understood that three soldiers were injured after the horses spooked and smashed into cars and a bus

وقال عامل آخر في حافلة سياحية: "اصطدم أحد الخيول بالحافلة، ثم خرج كل شيء عن السيطرة، رأيت حصانين بدون راكبين يركضان بعيدًا، تمكن أحد الفرسان من تهدئة حصانه، وتوجهت سيارة إسعاف لمساعدة راكب آخر أصيب".

خيول عسكرية ملكية هروب فوضى عارمة ذعر كبير المستشفى

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