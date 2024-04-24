الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قبل غزوها رفح.. إسرائيل توسع المناطق الإنسانية على طول الساحل فى غزة

رفح
رفح

كشف مسئول عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل تستعد لتوسيع المنطقة الإنسانية التي حددها الاحتلال على طول الساحل لاستيعاب النازحين الفلسطينيين المتواجدين الآن في مدينة رفح قبل غزوها بريًا، وتعد هذه التصريحات مؤشرًا على اقتراب جيش الاحتلال من إخلاء مدينة رفح قبل غزوها بريًا.

استعدادات إسرائيلية لغزو رفح ونقل النازحين إلى الساحل 

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المحاولات الإسرائيلية لإخلاء رفح قبل أي عملية عسكرية تأتي بعد مطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين أو التخلي عن مثل هذه العملية بالكامل.

وتابعت أن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح يستعدون منذ أشهر لمواجهة التوغل الإسرائيلي، حيث يتجمعون في خيام ومدارس وشقق مكتظة، وقبل وصولهم إلى رفح، كان العديد منهم قد استجابوا لنداءات إسرائيلية سابقة لإخلاء مناطق أخرى في غزة، لكنهم واجهوا القصف في تلك الأماكن أيضًا.

وقال مسئولون إسرائيليون مرارًا وتكرارًا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدخل رفح لمحاربة كتائب حماس هناك، مخالفين بذلك الضغوط الدولية للتراجع عن أي عملية من شأنها توسيع رقعة الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وقال المسئول العسكري الإسرائيلي إن جيش الاحتلال سيطلب من الفلسطينيين في حالة الغزو أن يذهبوا إلى "المنطقة الإنسانية" الموسعة، والتي ستشمل شريطًا ضيقًا من الأراضي الواقعة على شاطئ البحر يعرف باسم المواصي، ومناطق أخرى غير محددة في غزة.

وقال محمد الحاسي، 48 عامًا، وهو مسعف يقيم في المواصي، إن المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين، وأعرب عن قلقه من أن يؤدي تدفق آخر إلى تفاقم الأوضاع.

وتابع: "لا توجد حمامات كافية، ولا توجد مياه نظيفة كافية، ولا توجد مساحة كافية للمزيد من النازحين، والبنية التحتية الحالية بالكاد يمكنها استيعاب عدد الأشخاص الموجودين هنا بالفعل".

txt

ضياء رشوان: اجتياح رفح الفلسطينية يُهدد الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية (فيديو)

وأكدت الصحيفة أنه لم يكن من الواضح حجم الأراضي التي ستسعى إسرائيل إلى تخصيصها خارج المواصي، لتكون "منطقة إنسانية" للمدنيين، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية من Planet Labs  عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص هناك خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أظهرت صورة جوية التقطت يوم الأحد الخيام التي تشغل الأراضي، والتي كانت فارغة في منتصف يناير.

واستمر القتال في أماكن أخرى من غزة حتى وقت متأخر أمس الثلاثاء، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ عدة غارات جوية في بيت لاهيا، إحدى المدن الواقعة في أقصى شمال قطاع غزة.

وقتلت الغارات الإسرائيلية شخصًا واحدًا على الأقل، وأصابت عدة آخرين في بيت لاهيا وألحقت أضرارًا وأضرمت النيران في عدة منازل في مدينة غزة القريبة، وتم تنفيذ الغارات ردًا على إطلاق صواريخ من المنطقة باتجاه جنوب إسرائيل، وتم اعتراضها جميعًا بنجاح.

إسرائيل رفح الفلسطينيين غزو رفح النازحين الفلسطينيين إخلاء مدينة رفح الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية