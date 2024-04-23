ضياء رشوان: اجتياح رفح الفلسطينية يُهدد الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية (فيديو)

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الولايات المتحدة تحمل على عاتقها دورًا محوريًا في إنهاء العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وأشار "رشوان" خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الضغط الأمريكي المباشر على إسرائيل يعد السبيل الرئيسي لوقف الاجتياح الذي يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية، التي سعت جاهدة للحيلولة دون تصاعد النزاعات، خاصةً في ظل التوترات الإيرانية الإسرائيلية، عليها إدراك أن أي تحرك إسرائيلي في رفح سيكون بمثابة شرارة لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وأوضح "رشوان" أن تدخل القوات الإسرائيلية في رفح وتقدمها نحو ممر صلاح الدين سيؤثر سلبًا على الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، مشددًا على أن الوضع لا يقتصر على مناورات نتنياهو السياسية لتخفيف الضغوط الداخلية، بل يتعلق بالأمن الإقليمي وحياة الآلاف، فضلًا عن البنية التحتية المتبقية في غزة.