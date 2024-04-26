الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. هجوم صاروخى لبنانى على مواقع إسرائيلية

لبنان
لبنان

تعرضت قوة إسرائيلية لصواريخ موجهة من لبنان في محيط موقع رويسات العلم وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

 

وذكرت قناة الميادين القوة الإسرائيلية، أن القوة تعرضت لكمين محكم في محيط موقع رويسات العلم.

 

وكانت القوة الإسرائيلية مرصودة حتى وصولها إلى نقطة المكمن وتعرضت لأنواع نيران مختلفة.

 

كما يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تمشيط محيط المنطقة لسحب الإصابات بين جنوده.

 

واتمت القناة قائلة: وبالتزامن مع استهداف القوة في رويسات العلم تعرضت قوة مشاة إسرائيلية لكمين في محيط موقع المالكية.

إسرائيل قتيل حملة صواريخ رويسات

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