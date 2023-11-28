الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة القاهرة الإخبارية النايل سات.. واحدة من القنوات الموثوقة في نقل الحدث

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية

ازداد البحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية، فتعد القناة من أهم القنوات التي تم انتشارها بشكل كبير وفي وقت قصير، وجذبت الملايين من مختلف دول العالم لمشاهدتها، خاصة في تغطية الأحداث حول العالم ومتابعة القضايا الإقليمية والعالمية على مدار الـ24 ساعة متواصلة.

قناة القاهرة الإخبارية

وتحيط قناة القاهرة الإخبارية بجميع الأحداث التي تجرى على المستوى المحلي والعالمي، وتمتلك فريق عمل مميز من المراسلين المحترفين الذين يقومون بنقل الأحداث الجارية على مدار الساعة، خاصة تغطية الأحداث الجارية في غزة في الوقت الحالي.

تردد قناة القاهرة الإخبارية

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن تردد قناة القاهرة الإخبارية. تستعرض "الدستور" جميع التفاصيل في هذا التقرير وذلك على النحو التالي:

"القاهرة الإخبارية": 50 ألف وحدة سكنية تهدمت كليًا جراء قصف الاحتلال على غزة

القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات محملة بالسولار وغاز الطهى لقطاع غزة

تردد قناة القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد هو 11747.

الاستقطاب يكون عمودي.

تصحيح الخطأ هو 3/4.

معدل الترميز هو 27500.

 

برامج قناة القاهرة الإخبارية

هذه القناة تكون مشتملة على العديد من البرامج التي لا تحصى، منها:

  • برنامج واجه الحقيقة
  • برنامج هذا المساء
  • برنامج ثم ماذا حدث
  • برنامج صباح جديد
  • العالم شرقًا
  • عايش
  • 10 داونينج ستريت
  • دوري النقاد
  • عين على أمريكا
  • وغيرها

الإعلاميين في قناة القاهرة الإخبارية

فيما يلي أبرز القائمة التي تتعلق بالأسماء التي تضمها هذه القناة وهما:

  • خيري حسن
  • هذا بجانب جمال عنايت
  • عادل حمودة
  • كذلك حساني بشير
  • أميمة تمام
  • محمد عبد الرحمن
  • أحمد أبو زيد

بداية انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

وتعدّ قناة القاهرة الإخبارية واحدة من المصادر الرئيسية الهامة جدا التي تقوم بعرض الأخبار الهامة في العالم العربي، بالإضافة إلى التغطية الشاملة لجميع الأخبار المحلية، ولقد تم بث أول حلقة للقناة في يوم 31 من شهر أكتوبر في العام الماضي 2022، وقد قدمت النقلة الهامة كدا في تغطية القضايا الدولية البارزة

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