الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات 2023

قناة ناشيونال جيوغرافيك
قناة ناشيونال جيوغرافيك

يهتم الملايين حول الوطن العربي بمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، لذا يتصدر البحث عن تردد القناة عبر نايل سات وعرب سات محرك البحث جوجل، حرصًا من الجمهور على متابعتها وتوفيرها على أجهزة التلفزيون الخاص بهم، لاسيما مع تغيير التردد.

وفي حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للجمهور نقدم في السطور الآتية تردد القناة وأهم البرامج التي تقدمها ناشيونال جيوغرافيك على مدار اليوم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك العربية 

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي إحدى القنوات المميزة التي تبث على القمر الصناعي النايل سات، تقدم القناة الأفلام الوثائقية وتسلط الضوء على علم الطبيعة وكل ما هو غريب في العالم. 

وقد بدأ بث قناة ناشيونال جرافيك لأول مرة في عام 2009، وأصبحت من المفضلة لدى الجماهير بسبب اهتمامها بعرض المحتوى المختلف والجديد.

 تتناول القناة الحياة البحرية والعلوم والتكنولوجيا والمغامرات والبرامج التاريخية والثقافية، سنتعرف في الفقرات التالية على تردد القناة بالتفصيل.

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برامج قناة ناشونال جيوغرافيك

 وتقدم القناة مجموعة من البرامج  الوثائقية الجذابة والمتنوعة بين الغرائبيات والتقنيات والمغامرات وتركز قناة أبوظبي على محتوى يتعلق بالطبيعة والثقافة والعلوم فقط،  تأسست في عام 1997 بهدف استكشاف وتوثيق العالم وعرض الحقائق، تهتم أيضًا بمتابعة كل ما هو جديد وغريب في عالم الحيوانات والنباتات، وأبرزها البرامج التالية:

  • برنامج البرية الجامحة.
  • برنامج  مقتطفات.
  • برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.
  • برنامج لغز اكتفاء كودال.
  • برنامج حديث النجوم.
  • برنامج واجب الرعاية.
  • برنامج كتيبة الإعصار.
  • برنامج وحدة إنقاذ السيارات.
  • برنامج سمكة التونة العنيدة.
  • برنامج البراري الشمالية.
  • برنامج معا لحياه افضل.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات 

يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11411.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

كما يمكن أن تتابع القناة  ناشيونال جيوغرافيك على هذا التردد:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11526.

استقبال افقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي عرب سات 

  1. التردد 11804.
  2. الاستقطاب افقي.
  3. معدل الترميز 30000.
  4. معامل تصحيح الخطا 5/ 6.


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