السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

الأهلي
الأهلي

يبحث عن تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة الأولى من دوري المجموعات بطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 الملايين عشاق رياضة كرة القدم حول العالم وذلك للاستمتاع بمشاهدة المباراة المزمع إقامتها على استاد ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت bein sport القطرية على حقوق البث المباشر لكافة مباريات بطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023- 2024 ومنها المباراة التي تجمع المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني في منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات بالبطولة حيث يمكن مشاهدتها من خلال ضبط إشارة بث القناة عبر الإحداثيات التالية:-

تردد قناة بي إن سبورت 6

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11054.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

ويحرص نادي الأهلي المصري على إحراز اللقلب والحفاظ عليه حيث حققه النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي حيث يخوض اللقاء ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم (شباب بلوزداد الجزائري وياج افريكامز التنزاني والأهلي وميدياما الغاني).

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موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تجرى المباراة التي تجمع بين المارد الأحمر المصري ونادي ميدياما الغاني منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 عبى ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكه المكرمة والاسعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

يحكم المباراة وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي بوبو تراوي ويعاونه مودبيو ساماكي وأمادو بيلي وأمادو والحكم الرابع في المباراة سوري إبراهيما كيتا فيما أعلنت نجموعة قنوات Bein Sport أن النعلق الرياضي على محمد سيتولي التعليق على المباراة.

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تشكيل الأهلي في مباراة ميدياما الغاني

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني وتشكيل المارد الأحمر نحمور اهتمام الملايين من محبي رياضة كرة القدم حاليا قبيل ساعات فقط من انطلاق المباراة التي تجمع بينهما بطولة كأس دوري أبطال افريقيا 2023-2024 والذي جاء كما يلي:-

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس.
  • خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية.
  • خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

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