تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة أبوسليم الليبي ببطولة الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يتسأل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة أبوسليم الليبي ببطولة الكونفيدرالية والقنوات الناقلة والتي تمثل أهمية كبيرة للقلعة البيضاء الذي خرج من دور المجموعات في النسخ الثلاث الأخيرة لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب فشله في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات.

التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة أبوسليم الليبي ببطولة الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم الزمالك فريق أبوسليم الليبي في السادسة مساء غدا " الأحد " باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية حيث جاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة أبوسليم الليبي بالبطولة كما يلي:-

حراسة المرمى..محمد عواد

خط الدفاع..عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط..نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي

خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – شيكابالا – يوسف أوباما – سيف الجزيري.

وسبق أن خاض الزمالك أربع مباريات أمام الأندية الليبية وبالتحديد أهلي طرابلس في البطولات الإفريقية حقق خلالها الزمالك فوزا واحدا وخسر مباراة واحدة وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل الزمالك ستة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

غيابات الزمالك أمام أبوسليم فى الكونفدرالية

ويعاني الزمالك من غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة وهم محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي وهذه الغيابات ستجعل الجهاز الفني بقيادة مهتمد جمال يقوم بتغيير طريقة اللعب إلى 4-2 -3-1.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم

تقوم قناة تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي غدا " الأحد " عبر ترددها الأرضي في وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل المصريين..وفي نفس الوقت تقوم قنوات بين سبورت بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

قائمة الزمالك لمباراة أبوسليم الليبي

معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك اختار 22 لاعبا في قائمة مباراة أبوسليم وهم:- حراسة المرمى: محمد عواد – عبدالرحمن نفاد – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبدالشافي – حاتم سكر – أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – محمد حسام “بيسو” – سيد عبدالله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا - – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

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