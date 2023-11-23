بتوقيت القاهرة.. موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

لا يزال البحث عن موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في بطولة كأس الكونفدرالية (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية (2023/2024)

ويستهل الزمالك مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية (2023/2024)، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عندما يستضيف فريق أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى.

وتمثل المباراة أهمية خاصة لجماهير القلعة البيضاء، لا سيما بعد الأداء الرائع والروح القتالية العالية والإصرار والعزيمة، التي تمتع به لاعبه الفريق أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، وتحويل تأخرهم ثلاثة مرات إلى تعادل إيجابي 3/3 ومن ثم خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة ذاته، عن طريق ضربات الجزاء (4/3)، ومواجهة غريمهم التقليدي الأهلي على اللقب، يوم 13 مارس من العام المقبل 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية

وفي السياق ذاته، تلقى مسئولوه القلعة البيضاء، إخطارا من الجهات الأمنية، بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، خلال منافسات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفدرالية

ويقود مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية، طاقم تحكيم تونسي، مكون من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكما رابعا.

واختارت لجنة الحكام "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكم المغربي عبد الله العشيري اللقاء.

مجموعة الزمالك بكأس الكونفيدرالية

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وأبوسليم الليبي، وسوار الغيني.

نهضة بركان يمنح الزمالك لقبه الوحيد

كان نهضة بركان المغربي، بوابة الزمالك للحصول على لقبه الوحيد، من كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما تخطي عقبة الفريق ذاته في نسخة 2019 عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.