السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه الترسانة ومصر للبترول يستضيف الزمالك في دوري الطائرة للرجال

الزمالك فاز في أخر
الزمالك فاز في أخر مبارياته على الطيران

تقام اليوم 12 مباراة في الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، حيث يلتقي مصر للبترول مع الزمالك والطيران مع دمنهور والداخلية مع الصيد في المجموعة الأولى وبتروجت مع المقاولون والشمس مع دلفي والترسانة مع الأهلي في المجموعة الثانية .

وفي المجموعة الثالثة يلتقي الإعلاميين مع الاتحاد السكندري والزهور مع 6 أكتوبر وإيسترن كومباني مع طلائع الجيش، وفي المجموعة الرابعة يلتقي سبورتنج مع هليوليدو وهليوبوليس مع الإسكندرية للبترول والقناة مع سموحة .

الزمالك والأهلي على قمة مجموعتيهما 

ويتصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد ست نقاط بفارق الأشواط عن الداخلية يليهما مصر للبترول والصيد والطيران ولكل منهم نقطتين ودمنهور بدون رصيد. ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليه الترسانة برصيد أربع نقاط والشمس وبتروجت ولكل منهما ثلاث نقاط ودلفي برصيد نقطتين والمقاولون بدون رصيد.

ويتصدر إيسترن كومباني المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط يليه الاتحاد السكندري خمس نقاط وطلائع الجيش أربع نقاط والزهور ثلاث نقاط والإعلاميين و6 أكتوبر بدون نقاط. ويتصدر سبورتنج المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط يليه هليوبوليس خمس نقاط والقناة أربع نقاط وسموحة برصيد ثلاث نقاط وهليوليدو والإسكندرية للبترول بدون نقاط.

الأهلي والزمالك يتصدران دوري الطائرة للسيدات

أسفرت مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات عن فوز الشمس على وادي دجلة والأهلي على الاتحاد السكندري والصيد على دلفي بنتيجة واحدة 3- صفر وفوز أصحاب الجياد على ألواي 3-1 وفي المجموعة الثانية فاز سموحة على الزهور والطيران على هليوبوليس بنتيجة واحدة 3- صفر وفاز الزمالك على سبورتنج والمقاولون على 6 أكتوبر بنتيجة واحدة 3-1 .

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة يليه وادي دجلة 14 نقطة والشمس 12 نقطة والصيد ودلفي ولكل منهما عشر نقاط والاتحاد السكندري ست نقاط وأصحاب الجياد خمس نقاط وألواى بدون نقاط .

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة يليه سبورتنج 17 نقطة وسموحة 16 نقطة والزهور 11 نقطة والطيران تسع نقاط والمقاولون سبع نقاط و6 أكتوبر برصيد نقطتين وهليوبوليس برصيد نقطة واحدة.

لاعبات الأهلي 
دوري الكرة الطائرة الاهلى الزمالك الاتحاد السكندرى سبورتنج

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