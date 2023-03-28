الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يهزم سموحة فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 فى إطار أولى جولات منافسات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

 

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الأهلي، الزمالك، سموحة، وطلائع الجيش”، وستقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين فى مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم ، بينما ستقام المباراة الثانية غدا  الثلاثاء الموافق 28 مارس، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 30 مارس المقبل.

 

و يلتقى الزمالك فى نفس الجولة نظيره طلائع الجيش فى الحادية عشر مساءا .

 

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (١) × الفائز من (۲) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.

 

البلاي أوف الدكتور حسن مصطفي الاهلى الأهلى على نظيره سموحة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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