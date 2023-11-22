الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يوفر 50 حافلة للجماهير لحضور مباراة أبوسليم الليبى

الزمالك
الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توفير 50 حافلة مجانية لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب يوم الأحد المقبل.

ويستضيف الزمالك فريق أبوسليم الليبي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

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موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

شروط حضور الجماهير لمباراة أبوسليم الليبى

يبدأ تجمع الجماهير في تمام العاشرة صباح يوم الأحد أمام البوابة رقم 1، حيث سيتم نقل المشجعين من أمام مقر النادي إلى ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ثم العودة مجددًا إلى نفس النقطة.

كما يُشترط تواجد الجماهير أمام مقر النادي بتذكرة المباراة والـfan id من أجل ركوب الحافلات والتوجه إلى ملعب المباراة ثم العودة للقاهرة مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء.

تأتي تلك الخطوة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، لتوفير كافة سبل الراحة للجماهير ودعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بداية مشواره بدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبوسليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024).

القنوات الناقلة للمباراة  

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية (نسخة 2023/2024).

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