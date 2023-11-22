موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

ويأتي ذلك، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر الجاري، والتي استهلها المنتخب الوطني الأول، بتحقيق العلامة الكاملة في مواجهتي جيبوتي وسيراليون على الترتيب 6/0 و2/0، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024).

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية (نسخة 2023/2024).

30 ألف مشجع لمواجهة الزمالك وأبوسليم الليبي

وفي السياق ذاته، تلقى نادي الزمالك، إخطار رسميا من الجهات الأمنية، بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع في مواجهة الفارس الأبيض وأبوسليم الليبي، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من البطولة القارية، والتي تضم فرق ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبوسليم الليبي.

ويمتلك الفارس الأبيض لقبا وحيدا من بطولة كأس الكونفيدرالية، نجح في حصده خلال نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف لكل فريق.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم

يقود مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية (2023/2024)، طاقم تحكيم تونسي يقوده محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكما رابعا.

واختارت لجنة الحكام "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكم المغربي عبد الله العشيري اللقاء.