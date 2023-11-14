موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

مازال البحث عن موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، وتحديدا مرحلة المجموعات، هو المسيطر الأول والأخير على محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية 2023

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، مساء يوم 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد الأداء القوي للاعبي الفارس الأبيض والجهاز الفني المؤقت بقيادة معتمد جمال، أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2023

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، مساء يوم 26 نوفمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة مباريات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

وكان نادي الزمالك، تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، الأربعاء الماضي، عن طريق ضربات الجزاء (4/3)، عقب انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3/3).

تاريخ الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، يمتلك لقب وحيد من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي في نسخة 2019، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.

ومن جانب أخر، كانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، قررت إقامة مباراة الزمالك ونظيره مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر الجاري، على ستاد السلام.

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، من فوزين ومثلهما تعادل وهزيمتين أيضا.