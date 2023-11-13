الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف عن عقوبة ثلاثي الفريق بعد هروبهم من معسكر زد

ثلاثي الزمالك
ثلاثي الزمالك

كشف نادي الزمالك، الاثنين، عن قراراته الخاصة بثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح، محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وأعلن الزمالك تجميد الثلاثي المذكور سلفًا وتحويلهم للتحقيق مع عرضهم للبيع، بعد تركهم معسكر الفريق ليلة المباراة أمام زد في دوري نايل، والتي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف.

وقرر مجلس إدارة النادي، في اجتماعه الذي عُقد مساء الاثنين إيقاف اللاعبين لمدة شهرًا، مع خصم 25% من مستحقات فتوح المادية وهي العقوبة الأقصى التي يُمكن لناد توقيعها على أي من لاعبيه، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إضافة لخصم 20% من مستحقات صبحي و15% من مستحقات الزناري.

كما قرر المجلس إبلاغ مسؤولي منتخب مصر بالعقوبة الموقعة على فتوح وصبحي، والمتواجدين في التوقيت الحالي بمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما أكد المجلس استمرار قرارهم بعرض فتوح، الزناري وصبحي للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك أحمد فتوح محمد صبحى مصطفى الزناري فتوح

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