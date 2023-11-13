"إلغاء الرئاسة الشرفية لـ مرتضى منصور" الأبرز.. تفاصيل قرارات مجلس الزمالك اليوم

كشف نادي الزمالك، اليوم الاثنين، عن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة، على هامش الاجتماع الذي عُقد قبل قليل.

وقرر المجلس عدة قرارات مهمة، أبرزها تجديد الثقة في الكابتن معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني، إضافة لسحب القرار الصادر مستقبلًا والخاص بمنح المستشار مرتضى منصور الرئاسة الشرفية للنادي.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الزمالك كالآتي:

- إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

- خصم 25% من مستحقات الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري.

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لجميع قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوة باتخاذ الخطوات التنفيذية.

- سبق إخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفق الإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر.. ولذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه غدًا بالمشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.

- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشئون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصها وما يترتب على ذلك من آثار.

- التأكيد على مخاطبة مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق الأول لكرة القدم، وتم تجديد الثقة في الكابتن معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.