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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة أبوسليم.. ماذا حقق الزمالك أمام الأندية الليبية في البطولات الإفريقية؟

الزمالك والأهلي طرابلس
الزمالك والأهلي طرابلس في دوري الأبطال 2017

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الزمالك، مساء غدٍ الأحد، عندما يستضيف نظيره فريق أبوسليم الليبي، في بداية مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2023-2024).

ويطمح الزمالك، لتحقيق انطلاقة جيدة، في سعيه للتتويج بلقب البطولة، للمرة الثانية على في تاريخه، بعد أن توج باللقب لأول مرة في نسخة (2018-2019) على حساب نهضة بركان المغربي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الزمالك مع فريق أبوسليم الليبي، حيث يشارك الأخير، لأول مرة في بطولات "كاف" للأندية.

فماذا حقق الزمالك خلال تاريخ مواجهاته السابقة مع الأندية الليبية في المسابقات الإفريقية للأندية؟

خاض الزمالك، 4 مواجهات مع الأندية الليبية، وكان جميعهما مع طرف واحد وهو فريق الأهلي طرابلس الليبي.

والتقى الزمالك مع الأهلي طرابلس للمرة الأولى، في الدور الأول لبطولة كأس الأندية الإفريقية أبطال الكئوس عام 1976.

وفاز الزمالك، ذهابًا بالقاهرة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز الفريق الليبي، إيابًا على ملعبه، بهدفين مقابل هدفين، ليتأهل الزمالك إلى الدور الربع النهائي للبطولة.

وبعد 41 عامًا، التقى الزمالك مع مجددًا مع الأهلي طرابس، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2017.

وأوقعت القرعة، الفريقان في مجموعة واحدة، تضم كل من اتحاد العاصمة الجزائري، وكابس يونايتد الزيمبابوي.

وتعادل الأهلي طرابلس مع الزمالك، في مباراة الجولة الثانية والتي أقيمت يوم 23 مايو 2017، بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

والتقى الفريقان مرة أخرى، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة، والتي جمعتها يوم 9 يوليو 2017، على ستاد برج العرب بالأسكندرية. وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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