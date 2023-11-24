الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا وزيزو.. قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبى بالكونفيدرالية

زيزو وشيكابالا
زيزو وشيكابالا

أعلن معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض، لمواجهة أبوسليم الليبي، في كأس الكونفيدراية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية 

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

وشهدت قائمة الفارس الأبيض، غياب محمود علاء وعبدالله جمعه ومصطفى شلبي للإصابة، فضلا عن الثلاثي مصطفى الزناري ومحمد صبحي وأحمد فتوح، بسبب استمرار العقوبة الموقعة عليهم من قبل مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد – عبدالرحمن نفاد – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبدالشافي – حاتم سكر – أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – محمد حسام “بيسو” – سيد عبدالله “نيمار” – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبدالرازق “شيكابالا - – إبراهيما نداي – يوسف إبراهيم ” أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات حتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

 

30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفيدرالية 

في السياق ذاته، تلقى مسئولو القلعة البيضاء، إخطارا من الجهات الأمنية، بالموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، خلال منافسات دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بكأس الكونفيدرالية

ويقود مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم تونسي، مكون من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنوه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكما رابعا.

واختارت لجنة الحكام "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكم المغربي عبدالله العشيري اللقاء.

شيكابالا الزمالك كأس الكونفيدرالية أبوسليم الليبي أحمد سيد زيزو قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي

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بتوقيت القاهرة.. موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

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