ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023 وموعد المباراة الأولى للمنتخب المصري

ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023 من الأخبار الرياضية التي ستلقى أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع بدء المنتخبات في القارة السمراء بخوض أولى مبارياتها في هذا الغمار الرياضي للوصول إلى الكأس الغالية، حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى من دور مجموعات أمم أفريقيا 2023 أمام منتخب جيبوتي يوم الخميس المقبل 16 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة من استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023

المجموعة الأولى

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة