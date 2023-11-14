الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023 وموعد المباراة الأولى للمنتخب المصري

أمم أفريقيا 2023
أمم أفريقيا 2023

ترتيب  مجموعات أمم أفريقيا 2023 من الأخبار الرياضية التي ستلقى أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع بدء المنتخبات في القارة السمراء بخوض أولى مبارياتها في هذا الغمار الرياضي للوصول إلى الكأس الغالية، حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراته الأولى من دور مجموعات أمم أفريقيا 2023 أمام منتخب جيبوتي يوم الخميس المقبل 16 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة من استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023

المجموعة الأولى 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

كوت ديفوار

0

0

0

0

0

0

0

0

2

نيجيريا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

غينيا الاستوائية

0

0

0

0

0

0

0

0

4

غينيا بيساو

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثانية

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مصر

0

0

0

0

0

0

0

0

2

غانا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

الرأس الأخضر

0

0

0

0

0

0

0

0

4

موزمبيق

0

0

0

0

0

0

0

0

16 منتخبًا يشاركون في أمم أفريقيا لليد "مصر 2024"

بمشاركة محمد رمضان.. طرح الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023

فيتوريا يسير على خطى كيروش ويطالب بحافز فى أمم إفريقيا

خلال التوقف الدولي.. ماذا حقق منافسو مصر في أمم إفريقيا وتصفيات المونديال؟

المجموعة الثالثة 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

السنغال

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الكاميرون

0

0

0

0

0

0

0

0

3

غينيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

جامبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الرابعة 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الجزائر

0

0

0

0

0

0

0

0

2

بوركينا فاسو

0

0

0

0

0

0

0

0

3

موريتانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أنجولا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الخامسة 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

تونس

0

0

0

0

0

0

0

0

2

مالي

0

0

0

0

0

0

0

0

3

جنوب إفريقيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ناميبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة السادسة 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

المغرب

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الكونغو الديمقراطية

0

0

0

0

0

0

0

0

3

زامبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

تنزانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

 

مجموعات أمم أفريقيا ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2023 مجموعة مصر منتخب مصر أمم أفريقيا 2023

مواد متعلقة

نتيجة قرعة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار ومجموعة مصر

أول تعليق من فيتوريا على مجموعة منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2023

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم