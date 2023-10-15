الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتيجة قرعة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار ومجموعة مصر

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

مجموعات أمم أفريقيا 2024 يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر والعديد من الدول الأفريقية لمتابعة المباريات في النسخة الجديدة والتي تقام في كوت ديفوار حيث تضم البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات أمم أفريقيا 2024 ويتنافسون على المنتخبين الصاعدين إلى دور الـ 16 كما يتم اختيار أربع منتخبات كأفضل مركز ثالث في المجموعات.

نتيجة قرعة مجموعات أمم أفريقيا 2024

المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

كوت ديفوار

0

0

0

0

0

0

0

0

2

نيجيريا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

غينيا الاستوائية

0

0

0

0

0

0

0

0

4

غينيا بيساو

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مصر

0

0

0

0

0

0

0

0

2

غانا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

الرأس الأخضر

0

0

0

0

0

0

0

0

4

موزمبيق

0

0

0

0

0

0

0

0

قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته في كأس أمم إفريقيا

المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

السنغال

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الكاميرون

0

0

0

0

0

0

0

0

3

غينيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

جامبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

الجزائر

0

0

0

0

0

0

0

0

2

بوركينا فاسو

0

0

0

0

0

0

0

0

3

موريتانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أنجولا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

تونس

0

0

0

0

0

0

0

0

2

مالي

0

0

0

0

0

0

0

0

3

جنوب إفريقيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ناميبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

المغرب

0

0

0

0

0

0

0

0

2

الكونغو الديمقراطية

0

0

0

0

0

0

0

0

3

زامبيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

تنزانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

 

كوت ديفوار مجموعات أمم أفريقيا 2024 مصر مشجعي كرة القدم كرة القدم

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