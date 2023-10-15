نتيجة قرعة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار ومجموعة مصر

مجموعات أمم أفريقيا 2024 يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر والعديد من الدول الأفريقية لمتابعة المباريات في النسخة الجديدة والتي تقام في كوت ديفوار حيث تضم البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات أمم أفريقيا 2024 ويتنافسون على المنتخبين الصاعدين إلى دور الـ 16 كما يتم اختيار أربع منتخبات كأفضل مركز ثالث في المجموعات.

نتيجة قرعة مجموعات أمم أفريقيا 2024

المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024