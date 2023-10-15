نتيجة قرعة مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار ومجموعة مصر
مجموعات أمم أفريقيا 2024 يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر والعديد من الدول الأفريقية لمتابعة المباريات في النسخة الجديدة والتي تقام في كوت ديفوار حيث تضم البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات أمم أفريقيا 2024 ويتنافسون على المنتخبين الصاعدين إلى دور الـ 16 كما يتم اختيار أربع منتخبات كأفضل مركز ثالث في المجموعات.
نتيجة قرعة مجموعات أمم أفريقيا 2024
المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
كوت ديفوار
0
0
0
0
0
0
0
0
2
نيجيريا
0
0
0
0
0
0
0
0
3
غينيا الاستوائية
0
0
0
0
0
0
0
0
4
غينيا بيساو
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
مصر
0
0
0
0
0
0
0
0
2
غانا
0
0
0
0
0
0
0
0
3
الرأس الأخضر
0
0
0
0
0
0
0
0
4
موزمبيق
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
السنغال
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الكاميرون
0
0
0
0
0
0
0
0
3
غينيا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
جامبيا
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
الجزائر
0
0
0
0
0
0
0
0
2
بوركينا فاسو
0
0
0
0
0
0
0
0
3
موريتانيا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
أنجولا
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
تونس
0
0
0
0
0
0
0
0
2
مالي
0
0
0
0
0
0
0
0
3
جنوب إفريقيا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ناميبيا
0
0
0
0
0
0
0
0
المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2024
المركز
المنتخب
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
المغرب
0
0
0
0
0
0
0
0
2
الكونغو الديمقراطية
0
0
0
0
0
0
0
0
3
زامبيا
0
0
0
0
0
0
0
0
4
تنزانيا
0
0
0
0
0
0
0
0