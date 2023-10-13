الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

سُحبت أمس الخميس، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستُقام مطلع العام المقبل بمشاركة 24 فريقًا.

وتُقام البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 المقبلين، حيث كان مقررًا لها أن تُقام خلال العام الجاري، لكن بسبب الظروف المناخية لـ كوت ديفوار، تم تأجيل انطلاق المنافسات.

وأسفرت القرعة عن مجموعات قوية ومواجهات منتظرة، ففي المجموعة الأولى نجد صدامًا مرتقبًا بين كوت ديفوار ونيجيريا، وفي المجموعة الثانية والتي تهم كل المصريين، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره الغاني، فيما يلعب السنغال في المجموعة الثالثة، ضد الكاميرون.

ومجموعة مصر ليست بالسهلة، فالفراعنة سيصطدمون بالنجوم السمراء، إضافة لمنتخبي كاب فيردي وموزمبيق الباحثين عن كتابة تاريخ جديد لهما في القارة.

وفي التقرير نستعرض تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا

– منتخب غانا

الصراع تاريخي بين المنتخبين المصري والغاني وممتد منذ عشرات السنوات، لكن الغلبة تأتي في صالح “الفراعنة”.

المنتخبان التقيا سويًا في 24 مباراة بمختلف المنافسات، والبداية كانت في نوفمبر 1959، حين فاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف، في التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

أما آخر مباراة، فجمعتهما يوم 12 نوفمبر 2017 في غانا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وانتهت المباراة بالتعادل، حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، هدف المنتخب الوحيد في ذلك اللقاء.

إجمالًا كما ذكرنا، التقى المنتخبين في 24 مباراة، حقق منتخب مصر الانتصار خلال 12 مباراة، وخسر في 7 لصالح غانا، فيما تعادلا في 6 مواجهات.

وأكبر انتصار حققه منتخب مصر يعود لـ 18 أكتوبر 1964 في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، حين انتصر بنتيجة 5-1

أما أكبر هزيمة للفراعنة، تلك التي نتذكرها جميعًا بالطبع في الخامس عشر من أكتوبر 2013، حين فاز منتخب غانا بنتيجة 6-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

– منتخب كاب فيردي

لم يلعب منتخب مصر أي مباراة رسمية أو غير رسمية مع منتخب كاب فيردي حتى الآن، وسيكون اللقاء الذي يجمعهما في أمم إفريقيا 2023 هو الأول بينهما.

– منتخب موزمبيق

 التقى منتخب مصر بنظيره موزمبيق في 5 مباريات، عرفت تفوق كاسح للفراعنة.

منتخب مصر حقق الانتصار في الـ 5 مباريات بنسبة نجاح 100%، وسجل لاعبوه 9 أهداف ولم تتلق شباكهم أي هدف.

منتخب موزمبيق بمثابة الفأل الحسن للفراعنة، فكلما واجهناهم في البطولة الإفريقية، ظفرنا باللقب في النهاية، فالأمر تكرر في نسخ 1986، 1998، 2010، وفي كل تلك المباريات انتصرنا بنتيجة 2-0.

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