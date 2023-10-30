بمشاركة محمد رمضان.. طرح الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الاثنين، الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتُنظم كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير للعام المقبل 2024.

ونشرت حسابات “كاف” عبر منصات التواصل الاجتماعي"، الأغنية الخاصة بالبطولة، باسم “أكوابا”.

وشارك في الغناء الفنان محمد رمضان، إضافة لفرق “ماجيك سيستيم” الإيفوارية، والمطربة النيجيرية ييمي ألادي.

يأتي ذلك بعد مشاركة رمضان في حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا، الذي أُقيم في وقت سابق من الشهر، بـ كوت ديفوار.

مجموعات قوية وصعبة ستشهدها نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستنطلق في يناير المقبل.

قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المنتخب المصري، أوقعته القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.

وجاء المنتخب الإيفواري (المضيف)، في المجموعة الأولى، والتي تضم كل من نيجيريا وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

وحل المنتخب السنغالي، في المجموعة الثالثة «النارية»، والتي ضمت كل من الكاميرون وغينيا وجامبيا.

وأوقعت القرعة، المنتخب الجزائري، في المجموعة الرابعة، التي ضمت أيضًا كل من بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا.

وحل المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة "القوية"، والتي تضم كل من مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وجاء منتخب المغرب، في المجموعة السادسة، رفقة كل من الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2023

و ستحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، 6 ملاعب هي:

الملعب الأوليمبي الحسن واتارا (أبيدجان)

فيليكس هوفيه بوانيه (أبيدجان)

ملعب السلام (بواكي)

ملعب أمادو جون كوليبالي (كوروجو)

ملعب لوران بوكو (سان بيدرو)

ملعب تشارلز كونان باني (ياماسوكرو)

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الإستوائية – غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا