محمد رمضان لقناة إسرائيلية هاجمته: "اسم شخصيتى فى المسلسل الجديد أبوعبيدة"

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة إلى قناة إسرائيلية طالبت السكان في الأراضي المحتلة (إسرائيل) بمقاطعة مسلسلاته وأفلامه بعد دعمه الشعب الفلسطيني.

ورد محمد رمضان في فيديو نشره على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخوتنا وأطفالنا وأمهاتنا ودمنا في غزة، فبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني، علشان ده راجل بيدافع عن إخواته في فلسطين".

وأضاف: "وأنا بقولهم إن ده أقل واجب أعمله تجاه إخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله عشانكم أنتم ودي رسالة لـ(القناة العاشرة الإسرائيلية) إن اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله (أبوعبيدة)".

دعم محمد رمضان لغزة

وأعلن محمد رمضان عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

ونشر رمضان مجموعة صور عبر خاصية "ستوري" على موقع الفيديوهات "إنستجرام"، وعلّق: "أنا بخصص أرباح جولاتي في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أهالي غزة".

من جانبه، انفعل الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة وذلك بعدما حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادتهم خلال الأيام القليلة الماضية.