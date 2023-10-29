الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان لقناة إسرائيلية هاجمته: "اسم شخصيتى فى المسلسل الجديد أبوعبيدة"

محمد رمضان
محمد رمضان

وجّه الفنان محمد رمضان رسالة إلى قناة إسرائيلية طالبت السكان في الأراضي المحتلة (إسرائيل) بمقاطعة مسلسلاته وأفلامه بعد دعمه الشعب الفلسطيني.

ورد محمد رمضان في فيديو نشره على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني عملت فيديو بحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخوتنا وأطفالنا وأمهاتنا ودمنا في غزة، فبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني، علشان ده راجل بيدافع عن إخواته في فلسطين".

وأضاف: "وأنا بقولهم إن ده أقل واجب أعمله تجاه إخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله عشانكم أنتم ودي رسالة لـ(القناة العاشرة الإسرائيلية) إن اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله (أبوعبيدة)".

دعم محمد رمضان لغزة

وأعلن محمد رمضان عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

ونشر رمضان مجموعة صور عبر خاصية "ستوري" على موقع الفيديوهات "إنستجرام"، وعلّق: "أنا بخصص أرباح جولاتي في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أهالي غزة".

من جانبه، انفعل الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة وذلك بعدما حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادتهم خلال الأيام القليلة الماضية.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان إسرائيل القناة الاسرائيلية يتحدي

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

اختطاف والدى لاعب ليفربول.. وغيابه عن لقاء نوتنجهام فوريست

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»