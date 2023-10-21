محمد رمضان يخصص أرباح جولاته لدعم أهالي غزة

اعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

ونشر “رمضان” مجموعة صور، عبر خاصية "ستوري" على موقع الفيديوهات "إنستجرام"، وعلّق: "أنا بخصص أرباح جولاتي في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أهالي غزة".

انفعال الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو

من جانبه، انفعل الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله، كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".