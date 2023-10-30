الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح أغنية "Case Closed" لـ محمد رمضان وسكيلز (فيديو)

محمد رمضان
محمد رمضان

طرح النجم محمد رمضان منذ قليل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “Case Closed” والتي يقدمها على طريقة الفيديو كليب رفقة مطرب الراب النيجيري سكيلز.

وطرح رمضان الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من تأليف كل من محمد رمضان وسكيلز، وفرغلي بلاكس.

كان محمد رمضان كتب صباح اليوم الإثنين عبر خاصية الستوري بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” قائلًا: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب". 

وأضاف: "لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لإن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

جاء ذلك المنشور بسبب تضامن محمد رمضان مع أهالي قطاع غزة بسبب الأحداث الجارية في فلسطين والاعتداء والقصف المستمر على غزة واستشهاد الآلاف من أطفال وشيوخ ونساء.

وكان محمد رمضان أعلن الأيام الماضية عن تخصيص أرباح جولته الفنية، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، والتي بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالي قطاع غزة المحاصر.

 

النجم محمد رمضان محمد رمضان Case Closed سكيلز مطرب الراب النيجيري سكيلز أغنية النهاردة عيد ميلادي

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