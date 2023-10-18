خلال التوقف الدولي.. ماذا حقق منافسو مصر في أمم إفريقيا وتصفيات المونديال؟

خاضت منتخبات القارة السمراء مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، من أجل التحضيرات للمنافسات القارية المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وخاضت المنتخبات المنافسة لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وتصفيات المونديال، مباراة ودية إعدادية لكلا المنافستين.

وتتواجد مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تضم كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، بينما ستشارك في تصفيات مونديال 2026، ضمن المجموعة الأولى والتي تضم كل من بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا وجيبوتي.

ماذا حقق منافسو مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

منتخب بوركينا فاسو

خاص المنتخب البوركيني، مباراتين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر، أمام غينيا الإستوائية وموريتانيا.

وتعادلت بوركينا فاسو، مع غينيا الإستوائية، دون أهداف، في المباراة التي أقيمت في مالابو، قبل أن يتغلب المنتخب البوركيني على موريتانيا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي سيقام بملعب (الأب جيكو) بالدار البيضاء.

منتخب غينيا بيساو

خاض منتخب غينيا بيساو، مباراة ودية وحيدة خلال أكتوبر الجاري، عندما التقي نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب (ستاديو دو بونفيم) في البرتغال.

وخسرت غينيا بيساو، المباراة بهدف دون رد

منتخب سيراليون

خاض منتخب سيراليون، مباراتين وديتين، خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، عندما واجه كل من بنين والصومال.

وواجه المنتخب السيرالوني، نظيره البنيني، على ملعب البشير، بمدينة المحمدية المغربية، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وبعدها، تغلبت سيراليون، على ضيفتها الصومال، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي لبرشيد، في المغرب.

ولم يخض منتخبا إثيوبيا وجيبوتي، أي مباراة ودية خلال فترة التوقف لشهر أكتوبر الجاري.

ماذا حقق منافسو مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023؟

منتخب غانا

خاض المنتخب الغاني، مباراتين وديتين أمام كل المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادته لكأس أمم إفريقيا وتصفيات المونديال.

وخسرت غانا، أمام المكسيك، بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى خسارة قاسية من الولايات المتحدة، برباعية نظيفة.

الرأس الأخضر

خاض منتخب الرأس الأخضر، مباراتين أمام كل من الجزائر وجزر القمر، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وتلقي منتخب الرأس الأخضر، خسارة ثقيلة من الجزائر، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب (محمد حملاوي) بقسنطينة.

وتلقى منتخب الرأس الأخضر، خسارته الثانية أمام جزر القمر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بمدينة إيستريس الفرنسية.

موزمبيق

خاض المنتخب الموزمبيقي، مباراتين وديتين أمام كل من أنجولا ونيجيريا.

وتعادل منتخب موزمبيق مع أنجولا، بهدف لمثله، قبل أن يخسر أمام نيجيريا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراتين اللتين أقيمتا في البرتغال.