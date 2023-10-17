3 مكاسب حققها منتخب مصر من التوقف الدولي

أنهى منتخبنا الوطني فترة التوقف الدولي، بنتائج جيدة بعد المباراة الأخيرة في معسكر الإمارات كان أخرها أمام الجزائر أمس.



وقدم المنتخب مباراة رائعة أمام الجزائر رغم لعبه منقوصًا بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة وتعادل معه الجزائر بصعوبة بهدف لكل فريق.



ولم يتلقى المنتخب أي خسارة في التوقف الدولي، حيث فاز على زامبيا بهدف نظيف في المباراة الأولى بينما قدم مباراة تاريخية أمام الجزائر.

"الدستور" في السطور التالية تستعرض أبرز المكاسب حققها منتخب مصر من التوقف الدولي.

استعادة النني وتريزيجيه



من أبرز مميزات معسكر الإمارات هو استعادة اثنان من أعمدة المنتخب وهم النني وتريزيجيه اللذان غابا عن المنتخب في المعسكر الماضي بسبب الإصابة.



وشارك النني وتريزيجيه بشكل أساسي في تشكيل فيتوريا وظهروا بشكل رائع أمام زامبيا والجزائر.

الصعود في تصنيف فيفا



وقد يصعد منتخب مصر بشكل كبير في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد المعسكر الأخير.

وكان آخر تصنيف للفراعنة الخامس إفريقيا والـ 34 عالميًا.



إشادة كبيرة بفيتوريا



نال مدرب المنتخب البرتغالي فيتوريا إشادة كبيرة في المعسكر الحالي، بعدما نال بعض الانتقادات في الفترة الماضية.



وقدم فيتوريا مباراة رائعة أمام الجزائر تكتيكيًا رغم النقص العددي المبكر حيث ظهر الفراعنة بشكل هجومي وقدم مباراة كبيرة وهدد أكثر من مرة مرمى الجزائر وكان قريب من الفوز.