الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

16 منتخبًا يشاركون في أمم أفريقيا لليد "مصر 2024"

منتخب اليد
منتخب اليد

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبا، هي منتخبات:مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

من المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

تُجرى مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024، في القاهرة مساء يوم 15 نوفمبر الجاري.

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