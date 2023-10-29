منتخب كرة اليد مواليد 2006 يفوز ببطولة رومانيا

فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2006 بالبطولة الدولية التي أقيمت في رومانيا خلال الفترة من 26 الى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات مصر ورومانيا ومونتينجرو ومقدونيا الشمالية.

وجاء التتويج بالبطولة بعد فوز منتخب مصر على منتخب رومانيا 36 - 25 فى المباراة النهائية ليحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في البطولة حيث سبق له الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 35 - 21 وعلى منتخب مونتينجرو بنتيجة 37 - 24.

وحصل حسن تامر رضوان لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في البطولة وحصل حارس مرمى منتخب مصر مصطفى أحمد عادل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وقبل العودة للقاهرة خاض منتخب مصر مباراة ودية أمام المنتخب الروماني صباح اليوم انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 44- 26 وقام محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للرجال بإهداء الدرع التذكاري للاتحاد المصرى إلى رئيس الاتحاد الرومانى لكرة اليد.

وضمت بعثة منتخب مصر مواليد 2006 كل من محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية ومحمد عبد السلام المدير الفني للمنتخب ووائل فهيم المدرب العام وتوفيق المتولي المدير الإداري والدكتور ماجد مدحت طبيب الفريق واللاعبين يوسف عبد الهادي ومصطفى أحمد عادل ويوسف عبد الغني ومحمود أحمد حسين ويوسف فريد وعمر بركة ومحمد علي عيد وحازم الصباغ وسيف جلال وأحمد حلمي ومحمود الشبكي وعبد الرحمن أشرف وحسين محمد وحسن تامر وعادل أحمد وحمزة وليد.