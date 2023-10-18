الأهلي يحتفظ بالصدارة.. ترتيب فرق دوري محترفي كرة اليد بعد الأسبوع العاشر

احتفظ الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد وصعد الزمالك للمركز الثاني وتراجع البنك الأهلي للمركز الثالث بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر التي لم تشهد مفاجأت حيث فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 43 – 27 والأهلى على البنك الأهلى 38 – 24 وسبورتنج على الجزيرة 25 – 24وهليوبوليس على الترسانة بنتيجة 33 - 31.

كما فاز فريق سموحة على الزهور27 – 24 والمعادى على العبور 26 – 23 وطلائع الجيش على الأوليمبي بنتيجة 28 - 27.

وفاز أصحاب الجياد على الطيران 23 - 22 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل ولعب رميات الترجيح.

الزمالك حقق فوزا سهلا على الشمس

ترتيب فرق دوري محترفي اليد بعد الأسبوع العاشر

1.الأهلي 30 نقطة

2.الزمالك 26 نقطة

3. البنك الأهلي 25 نقطة

4.طلائع الجيش 24 نقطة

5.سبورتنج 23 نقطة

6. هليوبوليس 23 نقطة

7.الجزيرة 19 نقطة

8.سموحة 17 نقطة

9.الطيران 11 نقطة

10.أصحاب الجياد 10 نقاط

11.المعادي 9 نقاط

12.الزهور 9 نقاط

13.الترسانة 7 نقاط

14.الأوليمبي 6 نقاط

15.الشمس 6 نقاط

16.العبور بدون نقاط.

طبيب المنتخب يطمأن على حالة دودو

من ناحية أخرى حرص الجهاز الفني والاداري و الطبي للمنتخب الوطني على متابعة حالة أحمد هشام " دودو " المحترف بصفوف نادى مونبلييه الفرنسى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي بالقدم اليمنى خلال مشاركته فى مباراة مونبلييه و نيم بالدورى.

وأجرى محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية اتصالات للاطمئنان على حالة دودو وحرص الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب الوطني على متابعة حالة اللاعب والتواصل معه للوقوف على حجم الاصابة حتى أثبتت الأشعة الإصابة بالرباط الصليبي للركبة بالقدم اليمنى.

الإصابة تعني غياب أحمد هشام عن بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر يناير المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 .