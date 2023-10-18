الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يحتفظ بالصدارة.. ترتيب فرق دوري محترفي كرة اليد بعد الأسبوع العاشر

فريق الأهلي متصدر
فريق الأهلي متصدر دوري كرة اليد

احتفظ الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد وصعد الزمالك للمركز الثاني وتراجع البنك الأهلي للمركز الثالث بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر التي لم تشهد مفاجأت حيث فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 43 – 27 والأهلى على البنك الأهلى  38 – 24 وسبورتنج على الجزيرة 25 – 24وهليوبوليس على الترسانة بنتيجة 33 - 31.

كما فاز فريق سموحة على الزهور27 – 24 والمعادى على العبور 26 – 23 وطلائع الجيش على الأوليمبي بنتيجة 28 - 27.

 وفاز أصحاب الجياد على الطيران 23 - 22 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل ولعب رميات الترجيح.

الزمالك حقق فوزا سهلا على الشمس

ترتيب فرق دوري محترفي اليد بعد الأسبوع العاشر

1.الأهلي   30 نقطة

2.الزمالك    26 نقطة 

3.  البنك الأهلي  25 نقطة 

4.طلائع الجيش   24 نقطة

5.سبورتنج   23 نقطة

6. هليوبوليس   23 نقطة

7.الجزيرة  19 نقطة

8.سموحة   17 نقطة

9.الطيران   11 نقطة

10.أصحاب الجياد    10 نقاط

11.المعادي   9 نقاط

12.الزهور   9 نقاط

13.الترسانة   7 نقاط 

14.الأوليمبي    6 نقاط

15.الشمس   6 نقاط 

16.العبور   بدون نقاط.

طبيب المنتخب يطمأن على حالة دودو 

من ناحية أخرى حرص الجهاز الفني والاداري و الطبي للمنتخب الوطني على متابعة حالة أحمد هشام " دودو " المحترف بصفوف نادى مونبلييه الفرنسى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي بالقدم اليمنى خلال مشاركته فى مباراة مونبلييه و نيم بالدورى.

وأجرى محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات الوطنية اتصالات للاطمئنان على حالة دودو وحرص الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب الوطني على متابعة حالة اللاعب والتواصل معه للوقوف على حجم الاصابة حتى أثبتت الأشعة الإصابة بالرباط الصليبي للركبة بالقدم اليمنى.

الإصابة تعني غياب أحمد هشام عن بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال شهر يناير المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة باريس الأوليمبية 2024 .

دوري المحترفين لكرة اليد الاهلى الزمالك البنك الأهلي طلائع الجيش

مواد متعلقة

الأهلي يتصدر.. ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة اليد بعد الأسبوع التاسع

دوري اليد.. الأهلى يواجه الجزيرة.. والزمالك مع العبور

اتحاد كرة اليد: تعادلنا في آخر 72 ثانية منح لاعبينا دفعة نفسية قوية جدًا

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

سفير فلسطين: الصاروخ الذى ضرب مستشفى المعمدانى أطلقه طيار أمريكى

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

باقون للنهاية.. الفلسطينيون يرفضون مغادرة غزة رغم مؤامرة الاحتلال

بعد دعوة الرئيس السيسي لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس