السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يتصدر.. ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة اليد بعد الأسبوع التاسع

الأهلي هزم الجزيرة
الأهلي هزم الجزيرة واحتفظ بقمة دوري اليد

حقق فريق الزمالك الفوز الأكبر في الأسبوع التاسع لمسابقة  دوري المحترفين لكرة اليد بفوزه على فريق العبور بفارق 26 هدفا 45 -19..كما حقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي وهزم الجزيرة 31 -21.

 ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة اليد بعد الأسبوع التاسع 2023

وفي باقي مباريات الأسبوع التاسع احتفظ فريق البنك الأهلي بالمركز الثاني بعد فوزه على الترسانة 31 -24 كما فاز سبورتنج على الأوليمبي بنتيجة 32 – 19 وهليوبوليس على نادى أصحاب الجياد  37 – 29وطلائع الجيش على الشمس 29 – 21 وسموحة على الطيران بنتيجة 30 – 25 وفاز المعادي على الزهور 30 – 26.

الزمالك هزم العبور بسهولة

ترتيب فرق دوري كرة اليد بعد الأسبوع التاسع 2023

1.الأهلي  27 نقطة 

2.البنك الأهلي 25 نقطة 

3.الزمالك برصيد 23 نقطة

4.طلائع الجيش 21 نقطة 

5.سبورتنج 20  نقطة 

6.هليوبوليس 20 نقطة 

7.الجزيرة   18 نقطة

8.سموحة 14 نقطة

9.الطيران 9 نقاط 

10.الزهور  9 نقاط

11.أصحاب الجياد 8 نقاط.

12.الترسانة 7 نقاط 

13.الأوليمبي  6 نقاط 

14.الشمس   6 نقاط

15.المعادي   5 نقاط 

16.العبور بدون نقاط.

قياسات شاملة للاعبات منتخب 2006 

من ناحية أخرى وفى ظل خطة التطوير الشاملة والمتابعة المستمرة من مسئولي اتحاد كرة اليد لمنتخبات الناشئات والشابات والسيدات تم إجراء قياسات شاملة للاعبات منتخب مصر للناشئات مواليد 2006 بعد الانتهاء من إجراء القياسات أدى الفريق تدريبه فى معسكره المقام حاليا بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتمت القياسات في حضورالدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد وياسر الرملى عضو مجلس إدارة الاتحاد وعبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية للسيدات وأحمد سمير المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2006 ومحمد عباس رشاد مدرب حراس المرمى ومنة السيد إدارية الفريق والدكتورة ماهيتاب محمد أخصائية العلاج الطبيعي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الجزائر الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر وديًا والقنوات الناقلة

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