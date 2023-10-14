تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الجزائر الودية والقنوات الناقلة

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكره في الإمارات بخوض مباراة ودية قوية أمام المنتخب الجزائري يوم الإثنين المقبل ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي جيبوتي وسيراليون في نوفمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026 ونعرض من خلال الدستور تشكيل منتخب مصر المتوقع في المباراة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الجزائر الودية بالإمارات

من المتوقع أن يقوم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بإجراء بعض التغييرات في تشكيل منتخب مصر المتوقع الذي خاض مباراة زامبيا الودية.

في خط الدفاع سيدفع فيتوريا بمحمد حمدي كظهير أيسر على حساب أحمد أبوالفتوح وفي الوسط سيلعب محمود حمادة ومروان عطية بدلا من طارق حامد ومحمد النني وفى الهجوم سيلعب عمر مرموش بدلا من محمود تريزيجيه..وقد يدفع فيتوريا بعمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن وياسر إبراهيم بدلا من علي جبر في قلب الدفاع والتشكيل المتوقع للفراعنة أمام الجزائر يتكون من.

ويتكون الفريق من التشكيل التالي:-

حراسة المرمى..محمد الشناوي

خط الدفاع..محمد هاني – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمد حمدي

خط الوسط..حمدي فتحي – مروان عطية – محمود حمادة

خط الهجوم..محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

تقام مباراة المنتخبين المصري والجزائري الودية في السابعة مساء يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة مصر وزامبيا الودية يوم الخميس الماضي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله حمدي فتحي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت on time sport بنقل مباراة مصر والجزائر الودية على الهواء مباشرة على قنا أون تايم سبورت 1 " مع وجود استديو تحليلي قبل المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين وبعد انتهاء المباراة يضم نخبة من أفضل نجوم التحليل في العالم العربي كما تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباراة مصر والجزائرعبر قناتها المفتوحة المجانية.