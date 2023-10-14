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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إيطاليا ضد مالطا، في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية، أبرزها مباراة كوت ديفوار ضد المغرب، مباراة امريكا ضد المانيا.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة

يعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة وهي كما يلي:-

 مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة أيرلندا الشمالية ضد سان مارينو في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بلغاريا ضد ليتوانيا في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

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مبابى يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب فرنسا أمام هولندا

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مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من دوري المحترفين

- مباراة سلوفينيا ضد فنلندا في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة المجر ضد صربيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة الدنمارك ضد كازاخستان في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة إيطاليا ضد مالطا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 وقناة Sport TV1 Portugal

 

• مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

- مباراة ليبريا ضد ليبيا وديًا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة النيجر ضد الصومال وديًا: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- مباراة كوت ديفوار ضد المغرب وديًا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة امريكا ضد المانيا وديًا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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