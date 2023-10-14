مبابى يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب فرنسا أمام هولندا

نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع منتخب بلاده، بعد مشاركته أمام هولندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب فرنسا قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الهولندي بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "أمستردام أرينا" معقل الفريق الهولندي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وسجل كيليان مبابي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 7 و53 من زمن اللقاء، قبل أن يُقلّص اللاعب كويليندشي هارتمان الفارق، ويسجل هدف هولندا الوحيد في الدقيقة 83 من عُمر المباراة.

كيليان مبابي يحقق إنجازًا تاريخيًا

وبعد هدفي مبابي، فإنه نجح في كتابة اسمه في تاريخ فرنسا، بعدما تفوق على إنجاز ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف مع منتخب فرنسا.

ونجح مبابي في الوصول إلى الهدف رقم 42 مع منتخب فرنسا، ليُصبح رابع أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب وهو في سن الـ24 من عمره.

وتفوق مبابي على ميشيل بلاتيني، أسطورة فرنسا، الذي تراجع إلى المركز الخامس في قائمة هدّافي المنتخب، برصيد 41 هدفًا.

وشارك مبابي في 72 مباراة مع منتخب فرنسا، سجل خلالها 42 هدفًا، خلف كل من: أوليفييه جيرو (54 هدفًا)، أنطوان جريزمان (44 هدفًا)، وكلاهما لا يزال يلعب في المنتخب، والمُعتزل تيري هنري (51 هدفًا)، ومتفوقًا على ميشيل بلاتيني (41 هدفًا).

وبناءً عليه، يحتاج كيليان مبابي إلى تسجيل 12 هدفًا مع فرنسا، ليتساوى مع جيرو في صدارة ترتيب الهدافين، و13 هدفًا للانفراد بالصدارة.

وبعد ذلك الفوز الثمين، فإن منتخب فرنسا نجح رسميًا في حسم بطاقة التأهل إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وارتفع رصيد منتخب فرنسا عند 18 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب هولندا عند 9 نقاط في المركز الثالث.