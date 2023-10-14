رسميا.. فرنسا تتأهل إلى يورو 2024 بعد الفوز على هولندا بثنائية مبابى

تأهل منتخب فرنسا إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" رسميًا عقب الفوز على هولندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

والتقى المنتخبات على ملعب "أمستردام أرينا" معقل الفريق الهولندي ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

سجل هدفي منتخب فرنسا كيليان مبابي في الدقيقة 7 و53 بينما جاء هدف منتخب هولندا الوحيد عن طريق كويليندسي هارتمان في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب فرنسا عند 18 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بينما توقف رصيد منتخب هولندا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

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أحداث المباراة

منتخب فرنسا استهل المباراة بقوة ونجح في التقدم بعد 7 دقائق فقط عندما أرسل جوناثان كلاوس كرة عرضية من جهة اليمين قابلها كيليان مبابي بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

منتخب فرنسا سيطر على المباراة وهدد مرمى هولندا مجددا في الدقيقة 22 بعد تسديدة من أوريليان تشواميني لاعب منتخب فرنسا من خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس بارت فيربروجن.

في الدقيقة 26 كرة عرضية ارضية من دينزل دومفريز لاعب منتخب هولندا من جهة اليمين قابلها مارتن دي رون بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 33 ركلة حرة لفرنسا بالقرب من منطقة جزاء هولندا نفذها أنطوان جريزمان بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيما كوناتي برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس بارت فيربروجن.

وسدد تشواميني كرة قوية مرة أخرى في الدقيقة 39 أمسك بها الحارس بارت فيربروجن من يسار مرماه.

في الشوط الثاني نجح منتخب فرنسا في تسجيل الهدف الثاني بعد 8 دقائق فقط من بداية الشوط وتحديدا في الدقيقة 53 بعد تسديدة قوية من مبابي من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار سكنت أعلى يسار المرمى.

منتخب هولندا حاول أكثر من مرة على أمل تقليص الفارق وسجل هدفًا في الدقيقة 83 بعد تسديدة من كويليندشي هارتمان من يسار منطقة الجزاء خدعت الحارس مايك مينيان وسكنت يمين المرمى.

وأضاع منتخب فرنسا الهدف الثالث في الدقيقة 86 بعد تسديدة من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء ردت من منتصف العارضة.