التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ورونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.

ويستضيف ملعب "أمستردام أرينا" في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، مباراة هولندا وفرنسا ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ويسعى كل فريق لتحقيق الانتصار اليوم والاقتراب خطوة للأمام من أجل التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب هولندا صاحب الأرض هذه المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بعد الفوز في 3 لقاءات وخسارة مباراة.

أما منتخب فرنسا فيأتي في الصدارة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات حققها فيها الانتصار.

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تشكيل منتخب هولندا لمباراة فرنسا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، تشكيل الفريق الذي سيواجه الديوك الفرنسية.

وجاء تشكيل هولندا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

خط الدفاع: ناثان أكي - فيرجيل فان دايك - لوتشاريل جيرترويدا

خط الوسط: كويليندشي هارتمان - جوي فيرمان - مارتن دي رون - دينزل دومفريس

خط الهجوم: تشافي سيمونز - فوتر فيجورست - تياني ريندرز



تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة هولندا

جاء تشكيل منتخب فرنسا الذي كشف عنه ديديه ديشامب على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوناثان كلاوس - إبراهيما كوناتي - لوكاس هيرنانديز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أنطوان جريزمان - أدريان رابيو

خط الهجوم: كينجسلي كومان - راندال كولو مواني - كيليان مبابي

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