استبعاد جول كوندى من قائمة منتخب فرنسا للإصابة

أعلن منتخب فرنسا لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن استبعاد جول كوندي، مدافع برشلونة، من قائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكان جول كوندي قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة برشلونة ضد غرناطة، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وكانت الفحوصات الأولية التي خضع لها جول كوندي، أثبتت إصابته بالتواء في الركبة اليسرى، الأمر الذي أجبره على مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

استبعاد جول كوندي من قائمة منتخب فرنسا للإصابة

وأصدر منتخب فرنسا بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن المدرب ديدييه ديشامب، قرر استبعاد جول كوندي من قائمة الفريق، تجنبًا لتفاقم إصابته.

وبناءً عليه، قرر ديشامب استدعاء اختيار أكسيل ديساسي، مدافع تشيلسي، إلى قائمة منتخب فرنسا ليحل محل زميله جول كوندي.

موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام هولندا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، في الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كذلك سيلتقي منتخب فرنسا بنظيره منتخب اسكتلندا وديًا، خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف كل من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 24 و22 نقطة على التوالي.