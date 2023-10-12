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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفوق نسبي لمنتخب فرنسا أمام هولندا قبل قمة تصفيات يورو 2024

منتخب فرنسا وهولندا
منتخب فرنسا وهولندا

تنطلق، غدًا الجمعة، قمة نارية بين منتخبي فرنسا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الهولندي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا في تصفيات يورو 2024، غدًا الجمعة، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات فرنسا وهولندا قبل قمة تصفيات يورو 2024

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات فرنسا وهولندا قبل المباراة المرتقبة في تصفيات يورو 2024، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد المرتقبة رقم 30 في تاريخ مواجهات فرنسا وهولندا في جميع المسابقات.

- والتقى المنتخبان من قبل في 29 مباراة، حقق خلالهم منتخب فرنسا الفوز في 15 مباراة، مقابل 11 انتصارًا لمنتخب هولندا، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب فرنسا 56 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 60 هدفًا من لاعبي منتخب هولندا.

- وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين، قد انتهت بفوز ساحق لمنتخب فرنسا برباعية نظيفة.

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- يأمل النجم الفرنسي كيليان مبابي في تحقيق إنجاز جديد رفقة منتخب بلاده، من خلال هز شباك هولندا في المباراة المرتقبة.

وفي حال تسجيل مبابي هدفًا في مرمى هولندا، فإنه سيُعادل إنجاز ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف مع منتخب فرنسا، برصيد 41 هدفًا.

وشارك مبابي في 71 مباراة مع منتخب فرنسا، سجل خلالهم 40 هدفًا، ليُصبح خامس أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب وهو في سن الـ24 من عمره، خلف كل من: أوليفييه جيرو (54 هدفًا) أنطوان جريزمان (44 هدفًا) وكلاهما لا يزال يلعب في المنتخب، والمعتزلان تيري هنري (51 هدفًا) وميشيل بلاتيني (41 هدفًا).

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