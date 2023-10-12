الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليلة.. القارة السمراء تترقب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الليلة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستستضيفها أبيدجان.

وستجرى مراسم سحب القرعة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحديقة المعارض بأبيدجان، العاصمة الأقتصادية للبلاد، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتشارك مصر في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا للمرة السادسة والعشرين في تاريخها ليكون المنتخب الأكثر مشاركة في الحدث القاري الكبير.

وضمن منتخب «الفراعنة»، التواجد ضمن منتخبات المستوى الأول، إلى جانب كل من المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، وكوت ديفوار (البلد المضيف).

وجاء في المستوى الثاني بالقرعة، منتخبات الكاميرون، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا.

وضم المستوى الثالث، كل من الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الإستوائية، موريتانيا، بينما ضم المستوى الرابع، كل من غينيا بيساو، وموزمبيق، ناميبيا، أنجولا، جامبيا، تنزانيا.

ومن المقرر أن تجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.

وستقام مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على، ست ملاعب وهم: ستاد الحسن واتارا، وستاد فيليكس هوفيه بوانيه (أبيدجان)، ستاد السلام (بواكي)، ستاد أمادو كون كوليبالي (كورهوجو)، ستاد لوران بوكو (سان بيدرو)، ستاد تشارلز كونان باني (ياموسوكرو).

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 مصر منتخب مصر

مواد متعلقة

محمد الننى يعلن دعمه القضية الفلسطينية بطريقته الخاصة (صور)

ذا أثلتيك: «بي إن سبورتس» توبخ الشوالي بسبب تعليقاته المعادية للكيان الصهيوني

موعد مباراتي منتخب مصر مع زامبيا والجزائر الوديتين في فترة التوقف الدولي

الاتحاد السعودي يرسل خطاب الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 لـ"فيفا"

تقارير سعودية تكشف حقيقة زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدورى روشن

بعد هدفيه فى مرمى برايتون.. ثلاثة أرقام قياسية حققها "صلاح" مع ليفربول

تحديد موعد إجراء حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

الأمين العام للاتحاد الآسيوي يكشف حقيقة إعادة مباراة سيبهان واتحاد جدة في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

عاجل.. سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 12-10-2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس  12-10-2023 بدون مصنعية

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين لعزلهم عن العالم الخارجى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. الأوقاف تعلن تغيير موضوع خطبة الجمعة "الوعى الرشيد وأثره فى مواجهة التحديات"

عاجل.. درجات الحرارة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟