الليلة.. القارة السمراء تترقب قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الليلة، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي ستستضيفها أبيدجان.

وستجرى مراسم سحب القرعة، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحديقة المعارض بأبيدجان، العاصمة الأقتصادية للبلاد، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتشارك مصر في النسخة المقبلة لكأس أمم إفريقيا للمرة السادسة والعشرين في تاريخها ليكون المنتخب الأكثر مشاركة في الحدث القاري الكبير.

وضمن منتخب «الفراعنة»، التواجد ضمن منتخبات المستوى الأول، إلى جانب كل من المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، وكوت ديفوار (البلد المضيف).

وجاء في المستوى الثاني بالقرعة، منتخبات الكاميرون، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا.

وضم المستوى الثالث، كل من الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الإستوائية، موريتانيا، بينما ضم المستوى الرابع، كل من غينيا بيساو، وموزمبيق، ناميبيا، أنجولا، جامبيا، تنزانيا.

ومن المقرر أن تجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، خلال الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير من عام 2024.

وستقام مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على، ست ملاعب وهم: ستاد الحسن واتارا، وستاد فيليكس هوفيه بوانيه (أبيدجان)، ستاد السلام (بواكي)، ستاد أمادو كون كوليبالي (كورهوجو)، ستاد لوران بوكو (سان بيدرو)، ستاد تشارلز كونان باني (ياموسوكرو).