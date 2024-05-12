متحدث جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال القيادى فى حماس نعيم الغول

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن تصفية أحد قيادات حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: "خلال نشاط مشترك لجهاز الأمن العام وجيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي تم القضاء على نعيم الغول، وهو عنصر عسكري تابع لمنظمة حماس في كتيبة الشاطئ في قطاع غزة".

وزعم أدرعي أن الغول كان له ضلوع في إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، كما تولى المسئولية عن احتجاز الجندية المختطفة نوعا مرتسيانو، التي تم اختطافها خلال أحداث 10 أكتوبر الماضي، واحتجازها في مستشفى الشفاء.

وأضاف أدرعي أنه قبل ثلاثة أشهر تم القضاء على مخرب آخر شارك في احتجاز نوعا مرتسيانو.

وأكد أدرعي مواصلة جيش الاحتلال في العمل بعزم على رصد عناصر حماس، التي ترتكب العمليات بحق مواطني إسرائيل، وكذلك تشارك في عمليات خطف وقتل والقضاء عليها، علي حد زعمه.

جيش الاحتلال: اعتراض رشقة صواريخ أطلقت من رفح باتجاه كرم أبوسالم

وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار، في منطقة كرم أبوسالم داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن أسباب تفعيل صافرات الإنذار بالمنطقة.

وذكر موقع أنتلي نيوز العبري، نقلًا عن متحدث جيش الاحتلال، أنه متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في منطقة كرم أبوسالم، تمكن مقاتلو الدفاع الجوي والقبة الحديدية من اعتراض رشقة صواريخ أطلقت من منطقة رفح باتجاه منطقة كرم أبوسالم.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أنه لم تقع أضرار ولا إصابات.