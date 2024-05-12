الأحد 12 مايو 2024
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عالم

العشائر الفلسطينية: غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة

عاكف المصري
عاكف المصري

أكد المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة عاكف المصري، أن غزة تتعرض لكارثة إنسانية حقيقية وغير مسبوقة بعد أن شدد الاحتلال الإسرائيلي قبضته الثقيلة على قطاع غزة باحتلاله معبر رفح البري وعزل قطاع غزة تمامًا عن العالم الخارجي وحرم المرضى والجرحى من السفر للعلاج ومنع تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية، مما زاد من تأزم الواقع الإنساني المتدهور من جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر.

وقال المصري، في بيانه اليوم، وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أن كل  الكوارث الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم بأكمله، وسط صمت وتخاذل من المجتمع الدولي في التحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب الحصار والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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المصري: احتلال إسرائيل لمعبر رفح تأكيد على جريمة الإبادة الجماعية

وأوضح المصري أن احتلال إسرائيل معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع خروج الجرحى للعلاج، يعتبر تأكيدًا على جريمة الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان الصهيوني فى حق الشعب الفلسطيني وهى الجريمة التى حاول التملص منها أمام محكمة العدل الدولية، والآن يؤكد على ممارستها على مرآى ومسمع من العالم بأكمله.

وطالب مفوض عام العشائر الفلسطينية المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية والإنسانية ووقف حرب الإبادة الجماعية ووضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بحقه في الحياة والحرية.

وفي نزوحهم الرابع، كشف الفلسطينيون أكاذيب إسرائيل للعالم، التي ادعت إجلاء الفلسطينيين من رفح إلى مناطق آمنة ومجهزة في منطقة المواصي الساحلية قرب مدينة خان يونس، لكن بعد نزوحهم اكتشف الفلسطينيون أن المنطقة مكتظة بالسكان ولا يوجد بها أي وسائل من سبل الحياة البدائية.

العشائر قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي معبر رفح الشعب الفلسطيني

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