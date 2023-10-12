حقيقة انتقال ميسى من إنتر ميامى إلى الدورى السعودى على سبيل الإعارة

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي موقفه من احتمالية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق إلى السعودية.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود مفاوضات من قِبل بعض الأندية السعودية للتعاقد مع ليونيل ميسي خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في شهر يناير، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

إنتر ميامي يكشف حقيقة مفاوضات السعودية لضم ميسي

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تصريحات الأمريكي رافائيل كابريرا، المسئول الإعلامي في نادي إنتر ميامي، الذي قال إن "أنباء انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي أو الإسباني على سبيل الإعارة غير صحيحة نهائيًا".

وتابع: "ميسي يشعر بالسعادة هنا في إنتر ميامي، ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي".

يذكر أن فريق إنتر ميامي قد فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف على يد نظيره سينسيناتي.

وأحرز هدف فوز سينسيناتي في المباراة الأرجنتيني ألبارو بارييل، ليتجمد رصيد إنتر ميامي عند 33 نقطة في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، ويخسر فرص التأهل للأدوار الإقصائية قبل جولتين على نهاية الدور التمهيدي.

وبناءً عليه، لن يلعب فريق إنتر ميامي أي مباراة رسمية قبل شهر فبراير المقبل، انتظارًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وحسب التقارير الصحفية، فإنه من المتوقع أن يخوض فريق إنتر ميامي جولة تحضيرية في شرق آسيا، خلال شهر يناير المقبل.