تقرير: ريال مدريد ينجح فى تجديد عقد 5 لاعبين حتى عام 2028

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قد نجح في تجديد عقد نجميه فيدي فالفيردي وإداوادو كامافينجا لمدة 5 سنوات، وتحديدًا حتى يونيو 2028.

ريال مدريد ينجح في تجديد عقد خماسي الفريق حتى عام 2028

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، نقلًا عن شبكة "كادينا كوبي"، فإن مسئولي ريال مدريد قد نجحوا في تجديد عقد كل من فيدي فالفيردي وإداوادو كامافينجا، ثنائي الفريق، حتى عام 2028، مع تحسين راتبيهما.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد الثنائي فالفيردي وكامافينجا يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته مليار يورو لكل لاعب، وذلك لتحصينهما من أطماع كبار الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معهما.

ويُعد الثنائي فيدي فالفيردي وإداوادو كامافينجا إحدى أهم الركائز الأساسية في تشكيل فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك رغم صغر سنهما.

وأضافت التقارير الصحفية أن ريال مدريد نجح أيضًا في تجديد عقد كل من: رودريجو وإيدير ميليتاو حتى عام 2028، بينما قد يتم تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي- حسب ما ذكرته التقارير. لمطالعة التفاصيل من هنا.

يأتي ذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لمنح الفريق جرعة كبيرة من الاستقرار، بجانب الاعتماد على اللاعبين الشباب، في ظل تقدم عمر توني كروس ولوكا مودريتش.

وأكدت صحيفة "آس" أن نادي ريال مدريد لم يُعلن عن تجديد عقود خماسي الفريق بشكل رسمي حتى الآن، رغم وجود اتفاق فعلي بين الإدارة واللاعبين.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.