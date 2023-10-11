الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُخطط لاستغلال بند في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن الألماني، خلال الفترة المقبلة.

بند في عقد المدرب تشابي ألونسو يُتيح له الرحيل عن باير ليفركوزن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الإسباني تشابي ألونسو يمتلك عقدًا مع باير ليفركوزن سينتهي في يونيو 2026.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن عقد تشابي ألونسو يتضمن بندًا يُتيح له الرحيل في صيف 2024 المقبل، وذلك في حال تلقي عرضًا من أحد أنديته السابقة، سواء بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو ليفربول.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة ريال مدريد تدرس فكرة التعاقد مع ألونسو، خلفًا لنظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يقترب من الرحيل عن تدريب النادي الملكي في صيف 2024 المقبل.

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تعليق تشابي ألونسو على اهتمام ريال مدريد بضمه خلفًا لـ أنشيلوتي

من جانبها، نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقت سابق، تصريحات تشابي ألونسو، قائلًا: "هذا الأمر سابق لأوانه، الوقت مُبكر جدًا للحديث عن ذلك".

وأوضح:"أنا أحافظ على تركيزي مع باير ليفركوزن، خاصة بعدما بدأنا الموسم بشكل جيد".

واختتم ألونسو تصريحاته:"يجب أن أكون أول شخص يواصل العمل بتركيز كبير".

يأتي ذلك بعدما قدم تشابي ألونسو موسمًا رائعًا مع باير ليفركوزن، حيث حقق سلسلة لا هزيمة في 10 مباريات متتالية بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وعلى الصعيد المحلي، فإن فريق باير ليفركوزن يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وذلك بعد خوض 7 جولات في المسابقة حتى الآن، متفوقًا على شتوتجارت صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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